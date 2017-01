La defensa del conductor de l'accident de Freginals recorrerà la reobertura del cas

L'advocat retreu que la declaració de l'investigat es pot convertir en una «prova diabòlica» després que el cas s'arxivés

Actualitzada 12/01/2017 a les 15:04

La defensa del conductor de l'autocar accidentat a Freginals el passat mes de març, un sinistre que es va saldar amb la mort de tretze estudiants, recorrerà la reobertura del cas ordenada pel nou titular del jutjat número 3 d'Amposta. Sergi Atienza, advocat de l'únic investigat en el cas, ha confirmat que el recurs d'apel·lació es presentarà durant els pròxims dies i ha carregat contundentment contra la interlocutòria judicial. Creu que la resolució és «contradictòria» i acusa el jutge de «portar el cas a un carreró sense sortida» després d'acceptar els recursos d'acusacions particulars i fiscalia per fer declarar el conductor com a diligència «urgent» i «necessària». Per contra, argumenta que un cop es va arxivar el cas i es va «acceptar que no hi ha cap prova que indiqui negligència greu» per part del xofer, la seva declaració ja no resulta necessària. «No és procedent ni legal que es reclami a la defensa que aporti una prova de si es continua la causa legal o no. Això es diu una prova diabòlica», ha apuntat.



El conductor, que al llarg de la investigació judicial no va ser citat a declarar per motius de salut, va veure com el cas es tancava, provisionalment, el passat mes de novembre sense necessitat de personar-se al jutjat d'Amposta. La seva defensa entén que la prova de la declaració que ara reclama el jutge no resulta «pertinent, ni útil, ni necessària». Atienza creu que la diligència essencialment està destinada a «satisfer una sèrie d'acusacions que ens volen fer unes preguntes que tenim dret a contestar o no». Sosté que la nova interlocutòria que reobre el cas es contradiu perquè, d'una banda, «confirma» la de l'arxiu del passat novembre i, de l'altra, veu necessària la declaració del conductor davant la gravetat del cas i els recursos de les acusacions.«La causa estava ben arxivada. No té sentit tècnic», subratlla l'advocat, que també qüestiona que s'addueixi les garanties per a la defensa pel seu client la seva citació judicial. «Quan l'acusació està morta, no té sentit que s'argumenti que per protegir un dret meu es reobre la causa. No és coherent», tanca.