Mor un home de 34 anys al Perelló mentre plegava olives

A l'espera de l'autòpsia, la víctima s'hauria donat un fort cop al cap caient desplomat a terra

Actualitzada 11/01/2017 a les 18:23

Un home de 34 anys i veí de l'Ampolla, al Baix Ebre, ha mort aquest dimecres al matí mentre plegava olives en una finca de la seva propietat al terme del Perelló. L'avís l'hauria donat, cap a les dotze del migdia, l'amic que l'acompanyava. Segons aquest ha relatat als Mossos d'Esquadra, la víctima s'hauria donat un cop al cap caient desplomat a terra. Fonts policials esperen els resultats de l'autòpsia per confirmar que es tracta d'una mort accidental. Quan el SEM ha arribat a la finca, ja no ha pogut fer res per salvar-li la vida.