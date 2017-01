Més de 200 aus moren electrocutades a les Terres de l'Ebre des de 2012

Endesa instal·la proteccions per evitar les morts en diferents punts de la xarxa elèctrica

Almenys 235 aus, la majoria pertanyents a espècies protegides, han mort electrocutades en diferents punts de la xarxa elèctrica de mitja tensió de les Terres de l'Ebre durant els últims cinc anys, segons dades dels Agents Rurals. Una xifra que podria ser molt més elevada, atès que només fa referència als cadàvers localitzats. Per posar fre a aquesta mortalitat, els Departaments d'Agricultura i Territori i Sostenibilitat treballen conjuntament amb Endesa per detectar els suports més crítics de la xarxa i condicionar-los per protegir l'avifauna. Precisament, aquest dimecres, tècnics de la companyia elèctrica han instal·lat proteccions en deu suports d'una línia pròxima a l'abocador del Mas de Barberans, un dels punts negres de la xarxa de les Terres de l'Ebre. Els Agents Rurals, però, tenen comptabilitzats fins a un centenar de suports pendents de condicionar que han causat ja la mort d'exemplars de fins a dinou espècies diferents, la majoria rapinyaires.