L'Ajuntament d'Amposta compra el polèmic local del centre de rehabilitació i noves consultes de l'Hospital

L'avançament de l'operació, que té un cost d'1,5 MEUR, suposa un estalvi de 4.000 euros en interessos

Actualitzada 11/01/2017 a les 14:27

L'Ajuntament d'Amposta, a través de l'Hospital Comarcal, ha formalitzat ja la compra del polèmic local on està ubicat el centre de rehabilitació i les noves consultes mèdiques. El govern municipal volia executar durant aquest 2017 l'opció de compra d'aquestes instal·lacions pel qual s'estaven pagant de lloguer 12.700 euros al mes més IVA, per un local de 800 metres quadrats a l'avinguda Catalunya. A més, el centre de rehabilitació va estar funcionant durant sis anys sense la preceptiva llicència d'activitat. El consistori ha decidit executar la compra a principis d'aquest 2017, gairebé un any abans del previst, estalviant així 4.000 euros en interessos. Per formalitzar la compravenda, l'Hospital Comarcal ha amortitzat 200.000 euros que corresponen a les quotes de lloguer amb opció de compra previstes per aquest 2017, més la quota final de 129.000 euros. En total, el cost de l'adquisició de les instal·lacions, que passen a ser municipals, és d'1,5 MEUR.



L'alcalde, Adam Tomàs, ha explicat que han decidit avançar aquesta opció de compra per tancar la polèmica generada al voltant d'aquestes instal·lacions, que van funcionar sense llicència d'activitat durant sis anys. Durant aquests anys, l'Hospital ha hagut de costejar, aproximadament, uns 18.000 euros al mes pel lloguer d'aquest local.