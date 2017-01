El jutjat d'Amposta reobre la investigació per l'accident de Freginals

El magistrat considera «urgent» prendre declaració al conductor de l'autocar

Actualitzada 11/01/2017 a les 20:03

El nou magistrat del jutjat d'Instrucció Número 3 d'Amposta ha decidit reobrir el cas de l'accident de Freginals, al Montsià, en el qual van morir tretze noies estudiants d'Erasmus. El jutge ha acceptat el recurs de reforma de l'acusació particular d'una de les víctimes, un recurs que, de fet, van presentar totes les defenses de les víctimes i també el Ministeri Fiscal quan la darrera jutgessa instructora va decidir arxivar les investigacions, a principis del mes de novembre. Ho va fer sense haver pres declaració al conductor i sota l'argument que no hi havia «indicis de delicte» en la seva actuació.



Segons la interlocutòria, ara el nou jutge prioritza, justament, la declaració del xofer de l'autocar. La qualifica «d'urgent, essencial i transcendent» per determinar si recau en ell «responsabilitat criminal o no».