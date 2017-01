Acuamed resoldrà a finals de mes quina quantitat de llots tòxics queden per treure del pantà de Flix

L'Ajuntament de Flix reclama que es determini els tipus de contaminants dels fangs i es reactivi la planta de tractament

Actualitzada 10/01/2017 a les 12:05

L'alcalde de Flix, Marc Mur, ha confirmat que Acuamed i el Ministeri d'Agricultura i Medi Ambient s'han compromès a fer pública, abans del 31 de gener, l'auditoria que esclarirà quants residus contaminats queden al fons de l'embassament de Flix. L'informe oficial resoldrà si són certes les xifres fetes públiques pel Departament de Territori i Sostenibilitat i per un dels exresponsables tècnics de l'obra i redactor del projecte, i que ballen entre els 100.000 i els 200.000 metres cúbics. Mur ha reclamat que l'informe determini també quin tipus de contaminants hi ha als llots tòxics i que es torni a posar en marxa la planta de tractament que està inactiva. Paral·lelament, l'Ajuntament de Flix està ultimant l'informe que determinarà si hi ha més punts al municipi que, a part del terrenys industrials d'Ercros, també estiguin contaminats.



L'alcalde de Flix, Marc Mur, ha insistit en què «és més necessari i més urgent que mai que Acuamed finalitzi el procés d'auditoria del fons de l'embassament i faci públics els resultats». Mur ha tornat a reclamar un calendari d'actuació, una dotació pressupostària per a acabar la neteja i, sobretot, «col·laboració estreta» entre les tres administracions implicades, el consistori, la Generalitat i el govern espanyol.



Per a Mur, el primer pas que caldrà fer serà posar de nou en marxa la planta de tractament dels llots tòxics. Com determinava el projecte, hi ha una part de fangs que, tot i que fins ara ha estat relativament petita, requeria importants tractaments de descontaminació. Sobre la possible corrosió del mur de contenció i confinament de la zona del pantà contaminada, l'alcalde també ha assenyalat que, «per definició del propi projecte», es tracta d'una instal·lació temporal i cal resoldre amb seguretat la situació com més aviat millor.



El consistori ha refusat fer cap valoració del 'cas Acuamed', en el qual s'investiga el presumpte benefici econòmic de l'empresa estatal a la companyia adjudicatària de l'obra de neteja del pantà de Flix, Fomento de Construcciones y Contratas. «L'únic que sempre hem dit és que l'obra ha de quedar perfectament acabada i auditors experts i externs han de confirmar que l'embassament està completament net», ha reiterat Mur. «Comença a ser urgent perquè fa una any que va esclatar 'cas Acuamed' i, en un any, a l'embassament, no s'ha mogut res», ha afegit l'alcalde de Flix.