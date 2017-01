L'exresponsable tècnic de la neteja del pantà alerta dels riscos de no retirar aviat els llots tòxics

Deixar per extreure una part dels residus seria una estratègia per beneficiar econòmicament l'empresa adjudicatària

Actualitzada 09/01/2017 a les 15:51

L'exresponsable de l'equip d'assistència tècnica del projecte de descontaminació de l'embassament de Flix, a la Ribera d'Ebre, Mariano de Andrés, ha advertit dels riscos de no retirar aviat els llots tòxics que encara s'han d'extreure del pantà. En una entrevista a TV3, De Andrés ha avisat que el mur de contenció que aïlla la zona contaminada es va desgastant, posant en riscs «els marges de seguretat», a més d'entorpir el curs del riu Ebre.



L'excap tècnic de l'obra de neteja ha assegurat que quedarien entre 150.000 i 200.000 metres cúbics de fangs contaminats per treure, un 20% del total. És una quantitat que duplica la denunciada per la conselleria de Territori i Sostenibilitat fa unes setmanes. De Andrés no descarta que es planegés extreure menys llots tòxics per beneficiar econòmicament l'empresa encarregada de la descontaminació, Fomento de Construccions y Contratas.



Mariano de Andrés va ser apartat de l'obra, l'estiu de 2015, després de denunciar a la Fiscalia que alguna cosa no s'estava fent com pertocava.