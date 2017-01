Adif renovarà el tram de vies entre en Barcelona i Móra la Nova a partir de dilluns

Es renovaran el carril, les travesses i es substituiran els canvis d’agulla

Actualitzada 05/01/2017 a les 14:10

Adif iniciarà a partir de dilluns diversos treballs per modernitzar la infraestructura en el tram ferroviari entre Barcelona i Móra la Nova, que inclouran la renovació de vies, canvis d’agulla i millores d’electrificació en diferents trajectes al tram Reus-Móra la Nova. Entre d’altres treballs, se substituirà el carril en diversos punts dels trajectes Riba-roja-Flix, Marçà-Pradell i Riudecanyes-Reus, així com la renovació de les travesses entre les Borges del Camp i Reus. A més, es tractaran les trinxeres en cinc punts del tram Ascó-Móra la Nova amb l’objectiu d’evitar despreniments i es condicionarà la via després del descarrilament de dos trens de mercaderies. A les estacions de Flix i Ascó, se substituiran els desviaments i canvis d’agulla i s’hi faran tasques de manteniment a Móra-La Nova, Marçà, Riudecanyes i Les Borges del Camp, així com treballs de renovació de dos túnels.



D’altra banda, es duran a terme operacions de manteniment preventiu, la substitució dels fils de contracte, la millora de les proteccions i altres actuacions en el sistema d’electrificació en els trams Faió-Reus i Móra la Nova-Reus. Per últim, s’actuarà en les instal·lacions de seguretat i comunicacions mitjançant la reposició d’aquests sistemes afectats per un despreniment en una trinxera entre Riba-roja d’Ebre i Flix, l’estesa de fibra òptica entre Móra la Nova i Reus i el manteniment de les instal·lacions de Protecció Civil al túnel de l’Argentera.Segons l’ens gestor d’infraestructures ferroviàries, les obres formen part del pla de millora d’aquesta línia iniciat el setembre del 2014 i que s’està desenvolupant en diverses fases mitjançant actuacions preventives i de millora.