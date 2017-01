El 2016 ha estat l'any més calorós a l'Ebre des que hi ha dades

La temperatura registrada s'iguala als anys 2011 i 2014

EFE

Actualitzada 04/01/2017 a les 19:19

L'Observatori de l'Ebre, que recull dades des del 1905, va registrar el 2016 com l'any més calurós des de llavors, igualant els 18,7°C del 2011 i el 2014, que van presentar un valor idèntic.



El valor suposa una anomalia respecte de la mitjana climàtica 1961-1990 de +1,8°C, i la contribució positiva ha estat causada sobretot pels valors de temperatura màxima. La temperatura màxima mitjana va ser de 24,4°C i la temperatura mínima mitjana de 13,0°C, valors que suposen una anomalia de +2,1°C i +1,5°C respectivament. Excepte aquest últim desembre, que ha presentat trets de normalitat, tots els altres mesos del 2016 van registrar una anomalia positiva, i el gener va superar el llindar dels +3°C, sent l'hivern 2015-2016, el més càlid en 112 anys.



Pel que fa al global de Catalunya, el 2016 va ser el cinquè any més càlid des que es prenen registres, segons ha informat el Servei Meteorològic de Catalunya (SMC) en el seu balanç anual de climatologia. Tots els mesos de l'any 2016 han registrat una temperatura mitjana superior a la mitjana climàtica corresponent, cosa que només té un precedent, el 2009.



La mitjana de la temperatura màxima ha estat especialment elevada, amb una anomalia de +1,9ºC, igualant el registre del 2011 i només superada pel 2015. Pel que fa a la temperatura mínima, la mitjana ha estat la setena més càlida, amb una anomalia d'+1,2ºC. Per altra banda, el 2016 ha estat un any sec gairebé a tot Catalunya, encara que algunes zones han presentat normalitat pluviomètrica o fins i tot plujoses, situades al Pirineu, Prepirineu, a punts de Ponent i de la depressió Central, o del litoral i prelitoral sud.



En general, gairebé tot Catalunya ha recollit una precipitació que representa entre un 70 % i un 90 % de la mitjana climàtica del període entre 1961-90, sent el Montsià, el Baix Ebre, el Vallès Occidental, el Baix Llobregat, l'Alt Penedès i la Selva les comarques on el dèficit ha estat més acusat.