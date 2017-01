Un camioner queda atrapat a l'interior del vehicle en bolcar a Flix

El conductor ha estat traslladat a l'hospital de Móra amb ferides menys greus

Actualitzada 03/01/2017 a les 16:42

Camió accidentat a una pista forestal de Flix. #bomberscat han rescatat el conductor que estava atrapat a la cabina. Evacuat @semgencat pic.twitter.com/NPnAUaE1Xk — Bombers (@bomberscat) 3 de gener de 2017

Un home de 41 anys ha resultat ferit menys greu en quedar atrapat a l'interior del seu camió quan aquest ha bolcat. Els fets han tingut lloc al voltant de dos quarts de dues d'aquest dimarts, 4 de gener, quan el vehicle pesant circulava per una pista forestal a Flix, a la Ribera d'Ebre, en una zona compresa entre les partides de Planes i d'Aixalelles, segons informa Bombers de la Generalitat.El camió ha bolcat per causes que de moment es desconeixen, i el conductor ha quedat atrapat físicament a l'interior de la cabina. Els Bombers s'han desplaçat fins al lloc de l'accident amb tres dotacions per tal de procedir als treballs d'excarceració. A un quart de tres de la tarda, el ferit ja havia estat extret del camió i estava sent atès per l'ambulància del Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM). Aquesta l'ha traslladat fins a l'hospital de Móra amb ferides menys greus.