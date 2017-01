AnimaNaturalis comptabilitza 400 actes taurins el 2016 a les Terres de l'Ebre

Durant la passada temporada taurina l'ONG ha presentat quatre denúncies per incompliment de la llei de protecció animal en 'correbous'

L'ONG AnimaNaturalis va comptabilitzar l'any passat la celebració d'uns 420 actes amb toros a tot Catalunya, 400 dels quals a les Terres de l'Ebre.



La presidenta de l'entitat, Aïda Gascón, ha explicat que l'associació ha dut a terme «un exhaustiu estudi» per determinar el nombre d'actes organitzat i ha destacat la dificultat que entranya el fet que «hi ha pobles on només fan una tancada al dia, mentre que en altres s'arriben a fer més de 10», per la qual cosa l'informe ha comptabilitzat els actes que s'han dut a terme i no els dies autoritzats per fer-ho.



Durant la temporada passada taurina, AnimaNaturalis ha presentat quatre denúncies davant el Departament d'Interior de la Generalitat per incompliment de la llei de protecció animal, en 'correbous' celebrats a Aldover, Sant Jaume d'Enveja i Amposta, i esperen encara la resolució de l'administració.



Durant 2016, AnimaNaturalis va intensificar la seva campanya de vigilància dels correbous a Catalunya i va visitar en 14 ocasions diferents actes taurins a les Terres de l'Ebre, en alguns dels quals, segons recorda l'ONG, els seus membres van tenir problemes «més o menys greus» amb aficionats taurins.



Entre aquests, Gascón ha destacat les agressions a dos de membres de l'entitat a Mas de Barberans, on aficionats taurins van destrossar i van robar part del material de filmació que portaven.



L'organització també ha denunciat públicament incidents a Aldover, Sant Bàrbara i Ulldecona.



L'ONG ha valorat 2016 com un «any clau per a l'inici del fi dels correbous» i ha destacat que, per primera vegada, l'Ampolla i les Cases d'Alcanar han deixat de celebrar els 'bous a la mar'.



Més enllà de les Terres de l'Ebre, amb una tradició taurina molt arrelada, els ajuntaments d'altres municipis que tradicionalment organitzaven correbous, com Badalona (Barcelonès), Roses (Alt Empordà) o Olot (Garrotxa), han decidit no permetre més aquests espectacles per considerar-los maltractament animal.



També ajuntaments de l'Ebre com Ascó i Roquetes «han constatat que organitzar actes amb toros no era econòmicament viable i han decidit celebrar les seves festes majors sense correbous», asseguren des d'AnimaNaturalis.



L'ONG també ha celebrat el fet que ciutadans de les Terres de l'Ebre hagin començat a organitzar-se i també en altres pobles com Santpedor (Bages) i Torroella de Montgrí (Baix Empordà) s'hagin posat en marxa iniciatives antitaurines, que consideren que «el 2017 tindran una continuïtat assegurada».