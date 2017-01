Un jove clava un cop de puny a un home i el deixa en coma

L'agressor té 22 anys i l'agredit, 38

Actualitzada 02/01/2017 a les 19:06

Un veí de Tortosa, de 38 anys, es troba ingressat en estat molt crític a l'Hospital Joan XXIII de Tarragona, després que un jove, de 22 anys i amb un cúmul d'antecedents policials, li propinés un fort cop de puny a les portes d'un local d'oci del carrer Argentina de Tortosa, el passat 4 de desembre.



La víctima està en coma i té un complicat pronòstic de recuperació. L'agressor, de nacionalitat argentina, va ser detingut pels Mossos d'Esquadra, el passat 25 de desembre, a Tortosa. El dia dels fets va fugir i va estar 20 dies en busca i captura. El jove va passar a disposició judicial el dia de Nadal però va quedar en llibertat amb càrrecs a les poques hores. Està acusat d'un delicte de lesions i un de robatori amb força perquè, en el moment del fets, també li va sostreure el telèfon mòbil a la víctima.



El dia dels fets, la víctima va acudir, conscient, per rebre atenció mèdica a l'Hospital Verge de la Cinta de Tortosa, després que l'agressor li propinés un fort cop de puny a la cara a l'exterior d'un local d'oci de la ciutat. A les poques hores un coàgul sanguini al cervell el va fer entrar en estat crític i va ser traslladat a l'Hospital Joan XXIII de Tarragona on, després de diverses operacions, segueix en coma i en estat vegetatiu.



L'agressor, que ha quedat en llibertat amb càrrecs després de passar a disposició del jutjat d'Instrucció de guàrdia de Tortosa, acumula nombrosos antecedents per robatoris, agressions, intimidació i atemptat contra agents de l'autoritat, entre altres.