Més de 700 signatures per evitar el tancament d'un camí d'accés a l'N-420 a Móra la Nova

L’Ajuntament es posa en contacte amb el Ministeri de Foment per demanar-li que desestimi l’actuació

Actualitzada 02/01/2017 a les 12:30

Diversos veïns de Móra la Nova han fet arribar a l’alcalde un total de 732 signatures per reclamar que no es tanqui un camí d’accés a l’N-420 i que és molt transitat. L’equip de govern ja s’ha posat en contacte amb el Ministeri de Foment i s’ha reunit amb els responsables de la Unitat de Carreteres a Tarragona per demanar que es desestimi l’actuació, que afecta un vial ubicat en el sector 3 del municipi. El regidor d’Urbanisme, Carlos Trinchan, ha afirmat que comparteixen la demanda veïnal «ja que l’accés que es vol tancar definitivament és molt transitat, tant per la gent que anem al cementiri com pels veïns que hi viuen o que tenen finques a la zona».



Fins ara, representants del govern municipal ja s’han reunit amb els responsables de la Unitat de Carreteres a Tarragona del Ministeri de Foment, que és qui contempla el tancament de la via, per manifestar la seva oposició i exposar els greuges que, al seu parer, s’ocasionaran als veïns que utilitzen habitualment aquest accés per a desplaçar-se fins a les seues finques agrícoles o a als seus habitatges.



Actualment, l’equip de govern municipal, està pendent d’una nova reunió amb representants de la Unitat de Carreteres per tal de trobar una solució satisfactòria per a totes les parts implicades. Els representants municipals també s’han reunit amb el diputat socialista Joan Ruiz, qui s’ha mostrat predisposat a intercedir per evitar el tancament o, en darrera instància, buscar un itinerari alternatiu.