Les plataformes del transport públic celebren la resolució que insta el Govern a crear l'Autoritat Territorial de Mobilitat

Les entitats ultimen el document tècnic amb les propostes concretes de millora que es van anunciar en la protesta de Vila-seca

Actualitzada 02/01/2017 a les 17:26

Les diferents plataformes que treballen per la millora de la mobilitat a la demarcació –l'associació per la Promoció del Transport Públic (PTP), la plataforma per la Defensa d'un Ferrocarril Públic i de Qualitat (pdf.camp) i la Plataforma Trens Dignes a les Terres de l'Ebre i Priorat (PTD)– han celebrat l'aprovació de la resolució, impulsada per Catalunya sí Que es Pot (CsQP), que insta al Govern a crear, «de manera immediata», l'Autoritat Territorial de Mobilitat (ATM) de les Terres de l'Ebre i a incrementar la inversió i la plantilla d'Adif a la província de Tarragona. Les entitats han explicat que, en poques setmanes, presentaran el document tècnic «de propostes de millora» que estan redactant a partir dels punts del manifest que es va llegir en la protesta de Vila-seca, el passat 10 d'octubre.



La plataformes han aplaudit l'aprovació de la resolució en la Comissió de Territori del Parlament, el passat 14 de desembre. Aquesta proposta s'havia presentat l'11 d'octubre, a instàncies del grup parlamentari de Catalunya Sí que es Pot. Les entitats de defensa dela transport públic han destacat «l'ampli consens» aconseguit entre els diferents grups parlamentaris ja que, a excepció del punt 1 que es va aprovar amb l'abstenció del PP, els punts 2 i 3 es van aprovar per unanimitat. «Igualment important ens sembla que qualsevol decisió o revisió en matèria de mobilitat hagi de comptar amb la participació activa dels agents socials», han recordat en un comunicat conjunt, aquest dilluns.



«El nostre desig per a aquest nou any que ara comença és que aquesta resolució no sigui una mera declaració d'intencions i que aquests acords es materialitzin el més ràpidament possible per a benefici dels usuaris del transport públic i de tots els ciutadans», han reclamat.