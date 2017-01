Resolta la incidència que ha deixat sense llum més d'un centenar d'abonats

L'Ajuntament presentarà dilluns una queixa formal per quatre talls en 24 hores

Actualitzada 01/01/2017 a les 12:17

La incidència que dissabte ha deixat sense llum a entre 100 i 200 abonats de la companyia elèctrica Endesa a Flix, a la Ribera d'Ebre, ha estat resolta de matinada, segons ha confirmat Protecció Civil.



L'avaria es va registrar en una línia de baixa tensió que va afectar tota una part del poble on viuen uns 800 veïns i tot i que la companyia arreglava la incidència, que es va repetir fins a quatre vegades entre divendres i dissabte, la llum tornava a marxar.



Per tot plegat, l'alcalde, Marc Mur, ha expressat que el consistori presentarà dilluns una queixa formal per la situació viscuda a les portes de Cap d'Any, quan les temperatures no sobrepassen els tres graus.