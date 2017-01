La Sénia, en contra d'un documental de TV3 sobre la crisi de la indústria del moble

Ha estat el sector més important del municipi durant molts anys i no travessa el seu millor moment, tot i que s'està recuperant

El programa Sense Ficció de TV3 emetia, fa unes setmanes, un documental anomenat 'La Sénia, el paradís perdut', en el qual feia un retrat del municipi fins fa 10 anys, anomenant-lo 'la Meca del Moble', i el comparava amb la situació que hi ha actualment en aquesta localitat del Montsià. Aquest poble era el principal productor del sector del moble domèstic de Catalunya i fins i tot d'Espanya fins el 2007. «Donava feina directa a 1.800 persones i facturava més de 200.000.000 d'euros l'any», expliquen al documental, produït per Televisió de Catalunya amb la col·laboració de The End Produccions Audiovisuals i dirigit per Xavier Llopart. Des de llavors, el documental assegura que moltes empreses i botigues han tancat, i que el municipi està en una situació econòmica força complicada. Però des de la Sénia desmenteixen tal situació.



Des d'aquest petit municipi, que no arriba als 6.000 habitants, es fa extensiva una queixa que contrasta molt amb les opinions d'alguns veïns i treballadors del sector que donen el seu testimoni al documental. «Volem mostrar la imatge actual i real del que és avui la Sénia», manifesten des del poble. Segons el consistori, juntament amb les entitats econòmiques de la Sénia (FECOMS, CEMS i FECOSE), «el documental està basat amb dades dels darrers anys i no s'adequa a la realitat».



Des de fa dos anys, segons els detractors de 'La Sénia, el paradís perdut', el municipi està vivint una recuperació econòmica amb un creixement industrial del 5,5% —la de Catalunya està en un 2,7%. Asseguren que la crisi ha estat extensiva a tot el sector del moble, i que «el de la Sénia és el que ha resistit més i millor». D'aquesta manera, i tot i que no desmenteixen la dura situació que ha patit el municipi, asseguren que algunes de les empreses de mobles han innovat i d'altres s'han reorientat cap a sectors dintre del moble més concrets, com l'hoteleria o el moble juvenil. Exemplifiquen que fins i tot n'hi ha que han canviat el rumb de la producció i ara es dediquen a fabricar palets o pinzells.



Les crítiques al documental conclouen que la Sénia continua sent el major centre de distribució mobiliària de Catalunya, i exposen que el teixit comercial, empresarial i econòmic del municipi està «ben viu».