Els veïns de la Terra Alta pateixen que pugui haver-hi una altra incidència de cara la nit

Actualitzada 31/12/2016 a les 19:33

Uns 990 abonats de la companyia elèctrica Endesa a la Terra Alta, sobretot d'Horta de Sant Joan i Arnes, es van quedar aquest divendres al vespre sense subministrament elèctric, segons Protecció Civil. Tot i que de matinada es va resoldre la incidència i a primera hora de dissabte només quedaven 30 abonats afectats, al migdia s'ha produït un nou tall de llum que ha durat gairebé una hora, que ha afectat, entre d'altres, a restaurants en ple servei. La manca de subministrament elèctric i falta d'informació per part de l'empresa ha fet que l'Ajuntament d'Horta reclami explicacions a la companyia elèctrica i s'hagi ofert a tramitar queixes dels establiments turístics afectats, que estan gairebé al 100% d'ocupació a portes del Cap d'Any.



Segons ha detallat l'alcalde del municipi, Joaquim Ferràs, clients d'un parell de cases rurals han abandonat l'establiment a causa d'aquesta situació, que passa mentre es registren temperatures sota zero. A més, Ferràs, que reclama més inversió a les línies elèctriques de la zona, ha explicat que els veïns estan preocupats per si es produeix una nova incidència de cara a la nit.



A primera hora de la tarda quedaven només trenta abonats afectats i, en principi, segons ha explicat l'alcalde, el problema estaria solucionat de manera provisional. Ferràs, que s'ha posat en contacte amb la delegació del Govern a les Terres de l'Ebre per esbrinar la causa de la incidència, ha explicat que tot i que li han comunicat que "no hauria d'haver-hi problemes a la nit", el preocupa que pugui produir-se un nou tall en plenes festes preparades de Cap d'Any i amb la implicació que tindria això per Horta des d'un punt de vista turístic.



De fet, l'alcalde calcula que hi ha una ocupació gairebé total, amb unes 600 persones que pernocten al municipi, repartits entre hotels, albergs i cases rurals."Diuen que està controlat, però els danys i perjudicis han estat parcialment importants", es queixa Ferràs, que ha detallat que la segona incidència, al migdia, ha agafat els restaurants preparant el dinar per comensals que esperaven el plat a taula. A més, un parell de cases rurals haurien vist com clients marxaven davant la manca de llum que també els deixa sense calefacció o aigua calenta. Si hi hagués un nou tall, afectaria també tots aquells restaurants que serveixen menús de Cap d'Any o es veuria perjudicada també l'actuació musical que hi ha preparada al Casal.



L'alcalde d'Horta reclama explicacions a Endesa i també més inversions perquè això no torni a passar: "són situacions que segurament atribueixo a deficiències de les línies elèctriques". En aquest sentit, Ferràs ha assegurat que hi ha parts de la línia en què hi ha inversions pendents: "la incidència és puntual però s'ajunten condicions com si hi ha boira, si fa fred i hi ha més consum elèctric...".