Trens Dignes convoca una nova protesta a Móra la Nova pels retards de l'R-15

La plataforma, que ha convocat la manifestació pel 4 de març, impulsa la creació de grups de treball d'usuaris de la línia ferroviària del nord de les Terres de l'Ebre

Actualitzada 30/12/2016 a les 12:10

La plataforma Trens Dignes ha convocat una nova acció de protesta per al dissabte, 4 de març de 2017, a Móra la Nova (Ribera d'Ebre). Es farà a l'estació de tren del municipi amb l'objectiu de denunciar la situació de la línia R15, «les diverses mancances i greuges que arrossega», els horaris amb retards inclosos – fins a 150 minuts al dia-, i la falta de combois i freqüències. També es tornarà a reclamar la creació de l'Autoritat Territorial de Mobilitat (ATM) de les Terres de l'Ebre. La mobilització s'ha anunciat en la primera conferència del cicle de xerrades que ha iniciat la plataforma, aquest dijous, a Flix. Trens Dignes incentivarà, a través d'aquestes xerrades, la creació de «grups de treball estables» d'usuaris de la l'R15 interessats en col·laborar amb el moviment social.



Els detalls sobre la nova protesta de Móra la Nova s'aniran perfilant juntament amb els usuaris que en col·laboraran en l'organització. La mobilització s'ha anunciat, aquest dijous, durant la conferència que es va fer al Casal Sant Jordi de Flix i que obre una campanya de xerrades informatives de la plataforma Trens Dignes, sobre l'R15, a la Ribera d'Ebre i el Priorat. Les següents conferències es faran a Móra la Nova, el dimarts 3 de gener, i a Falset, el dijous 4 de gener.



A la conferència de Flix, en la qual hi van assistir una trentena de persones, s'ha repassat les millores assolides a la línia R15 en els quatre anys d'existència de Trens Dignes. Entre altres, el manteniment de dos serveis diaris que per connectar la Ribera d'Ebre amb l'Aragó (que Renfe volia eliminar el 2013); la rebaixa de tarifes (en vigor des de l'1 de gener d'enguany); l'allargament de dos freqüències fins Riba-roja d'Ebre; i la inversió de 13 milions d'euros per a eliminar les Limitacions Temporals de Velocitat (LTV).



Tanmateix, també s'ha assenyalat les millores que encara queden pendents, i per les quals es convoca la protesta. Es tracta de la creació d'una nova freqüència matinal en direcció Barcelona per acabar amb el buit de trens durant quatre hores - entre les 8.12h i les 12.11h-, per anar a la capital catalana des de Móra la Nova; l'eliminació dels nous horaris que oficialitzen els retards; la creació de l'ATM de les Terres de l'Ebre perquè, entre d'altres, ajudi a coordinar, amb els trens i entre elles, les cinc operadores d'autobusos que ofereixen servei al territori (quatre d'elles a la Ribera i el Priorat); la reobertura de l'estació de Móra la Nova, com a estació central de les Terres de l'Ebre nord; i la renovació progressiva de la flota de combois.



Des de Trens Dignes també han recordat que les línies R15 i R16 són les més impuntuals de Catalunya «quan haurien de ser les més eficients i segures ja que són les dos úniques del país que formen part del PENTA, el pla d'emergències de les centrals nuclears de Vandellòs i Ascó».