Una sortida de via d'un camió a Ulldecona obliga a tallar dos carrils de l'AP-7

Actualitzada 29/12/2016 a les 14:38

Cortado un carril en cada sentido por un accidente en #AP7 km 343 (Amposta – Vinarós). Retención en un km. pic.twitter.com/LuP8o8MzMe — Tráfico Autopistas (@infoautopista) 29 de desembre de 2016

Un camió ha sortit de la via mentre circulava per l'AP-7 a l'alçada d'Ulldecona, al Montsià, el matí d'aquest dijous, 29 de desembre. Segons informa el Servei Català de Trànsit, els fets han tingut lloc quan el vehicle pesant ha punxat una roda. El conductor, que ha resultat il·lès, no ha pogut controlar el camió, i abans de bolcar i sortir de la calçada, ha impactat contra la mitjana que separa els dos sentits de circulació de la via.Els danys causats a la mitjana per l'accident, que ha tingut lloc en sentit nord (Tarragona) al quilòmetre 344, ha obligat a tallar la circulació pels carrils esquerra en ambdós sentits de la via. El Servei Català de Trànsit ha rebut l'avís de l'accident a les 9.53 hores del matí, i la circulació per la via ha estat intensa des de llavors. Al voltant de les 10 del matí, segons informa Tráfico Autopistas, les retencions eren d'un quilòmetre en sentit nord.