El grup assessorarà les administracions sobre la descontaminació tant del pantà com dels terrenys

Actualitzada 28/12/2016 a les 15:49

La Generalitat i l'Ajuntament de Flix han acordat qui seran els tretze experts independents que s'integraran en l'anomenada comissió d'informació i seguiment tècnic per la problemàtica del municipi, derivada de la contaminació generada per l'empresa Ercros durant dècades. Segons ha detallat el conseller de Territori i Sostenibilitat, Josep Rull, aquest dimecres des de Flix, la comissió, que està presidida per la secretària de Medi Ambient i Sostenibilitat, es reunirà durant el mes de gener per primer cop i com a mínim un cop cada tres mesos.L'objectiu de la comissió és, en primer lloc, garantir la finalització de la descontaminació dels llots tòxics de l'embassament, que tal com ha sortit a la llum recentment, Acuamed mai va acabar ; en segon lloc, la descontaminació dels sòls afectats per l'activitat industrial d'Ercros; per últim, la comissió farà un seguiment acurat del desmantellament de la línia de clor de la fàbrica. Tant la Generalitat com l'Ajuntament han lamentat la manca de diàleg amb l'Estat, que no ha donat explicacions sobre la continuïtat dels treballs de descontaminació a l'embassament, i l'han instat a incorporar-se a «aquest àmbit de confiança» que han constituït les dues administracions.