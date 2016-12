S'incendia una xemeneia en un habitatge de Deltebre sense causar ferits

L’incendi va afectar el fals sostre de fusta del segon pis i, per la temperatura, també va cremar l’aïllant i part de la fusta de la coberta

Redacció

Actualitzada 26/12/2016 a les 12:39

Una xemeneia d’una casa unfamiliar del carrer Major de Deltebre es va incendiar aquest diumenge 25 de desembre a la tarda sense causar ferits. El foc, del qual els Bombers van rebre l’avís a les 17.36 hores, estava confinat al conducte de la xemeneia de la llar de foc, situada a la primera planta de la casa. L’incendi va afectar el fals sostre de fusta del segon pis i, per la temperatura, també va cremar l’aïllant i part de la fusta de la coberta. El fum es va estendre per tot l’immoble.



En el moment de l’incendi hi havia vuit persones dins l’habitatge, les quals van sortir i no van resultar ferides. Fins al lloc dels fets es van desplaçar tres dotacions dels Bombers de la Generalitat.