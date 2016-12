Minuts de silenci a Amposta i Masdenverge pels dos joves morts aquest dijous a l'N-340

Centenars de persones reten homenatge a les víctimes de l'accident, molt conegudes als seus respectius municipis

Actualitzada 23/12/2016 a les 15:10

Veïns, amics, companys de classe i d'equip, s'han concentrat aquest migdia a Amposta i Masdenverge, al Montsià, per recordar i homenatjar les dues joves víctimes mortals de l'accident de trànsit d'aquest passat dijous a la tarda a la carretera N-340. Dos joves de només 18 i 15 anys, Manel i Emma, perdien la vida després de rebre l'impacte d'una furgoneta que va envair el sentit contrari. El conductor, detingut i en llibertat amb càrrecs després de declarar als jutjats aquest mateix divendres al matí, havia consumit cocaïna, segons els Mossos.



La commoció, el dolor i la consternació s'han apoderat dels habitants de les seves poblacions, on eren molt coneguts. A les portes de l'Institut de Tecnificació Esportiva d'Amposta, on tots dos estudiaven, s'ha celebrat un minut de silenci amb centenars d'assistents. Emma era jugadora del Club Handbol Amposta. Manel era el porter del Club de Futbol Masdenverge, a més de músic de la banda del poble. La plaça de l'església d'aquest municipi, on fa anys que hi residia tot i ser originari de Sant Carles de la Ràpita, també s'ha quedat petita durant l'emotiu minut de silenci que ha tingut lloc aquest divendres al migdia.