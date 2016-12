Llibertat provisional pel causant de l'accident mortal que conduïa sota els efectes de la cocaïna

Dos joves que anaven en moto van morir després que la furgoneta xoqués amb ells frontalment envaint el carril contrari

EFE

Actualitzada 23/12/2016 a les 13:51

El detingut com a presumpte culpable de l'accident mortal d'aquest dijous d'Amposta, on dos joves van perdre-hi la vida, ha declarat aquest divendres al jutjat d'Instrucció número 3 d'Amposta. El magistrat ha acordat la seva llibertat provisional. L'home, que conduïa una furgoneta sota els efectes de la cocaïna, va col·lidir frontalment contra una motocicleta en envaïr el carrir contrari de l'N-340 en el seu pas per Amposta. Un noi de 18 anys i una menor de 15 anys, que viatjaven amb la moto, van acabar morint hores més tard de l'accident a causa de l'impacte.



Segons informa el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC), aquesta mesura acordada pel conductor de la furgoneta, veí de Barcelona i que va resultar il·lès en el xoc, va acompanyada de compareixences setmanals al jutjat, retirada de passaport, prohibició de sortir del país i suspensió del permís de conduir.



La causa està oberta per dos delictes d'homicidi per imprudència i un delicte contra la seguretat viària per conduir sota els efectes de les drogues. L'accident es va produir cap a les 14:30 hores a l'N-340, a l'altura d'Amposta. En un primer moment els dos joves van quedar en estat crític. La noia va ser traslladada fins a l'hospital Verge de la Cinta de Tortosa, mentre que el noi va ser transportat amb l'helicòpter medicalitzat del SEM fins a l'hospital Joan XXIII de Tarragona. Les greus ferides causades per l'accident van causar la mort dels dos joves.