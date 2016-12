El Bar Ca l'Antoni de Batea reparteix un dècim del quart premi

El número premiat, el 59.444, va ser venut en aquest establiment de la Terra Alta per màquina i a l'altzar

Redacció

Actualitzada 22/12/2016 a les 10:37

El quart premi de la Grossa de Nadal, que ha estat molt matiner, està molt repartit per tota la geografia espanyola. El 59.444 ha tocat en diverses comunitats autònomes, entre elles Catalunya i ha deixat també una mica de sort a la província de Tarragona, concretament a Batea. El número s'ha venut des d'una terminal situada al Bar Restaurant Ca l'Antonio. El seu propietari, Antoni López, ha explicat que no sap si s'han venut molts dècims: «Potser n'hem venut un o potser deu. Tot i que no crec que siguin molts». El propietari no té coneixement de qui pot ser la persona afortunada amb aquest premi de 20.000 euros.



El restaurador també ha explicat que des de la sortida del premi ha rebut moltes trucades i ha aclarit que el número premiat no és el que havia adquirit el bar. El bitllet es va comprar a la màquina i amb un número a l'atzar. Altés ha assegurat que se sent afortunat d'haver repartit «felicitat a qui li hagi tocat» tot i que li hauria agradat que fos el «seu número», el 03811 que juga regularment des del restaurant. Com encara queda molt sorteig per endavant, el propietari de bar Ca l'Antoni no descarta «poder repartir més premis entre la gent de Batea».