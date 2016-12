Detingut el causant de l'accident mortal d'Amposta per conduir sota els efectes de la cocaïna

Han mort els dos ocupants d'una motocicleta de 25 i 16 anys respectivament

Els Mossos d'Esquadra han detingut el conductor de la furgoneta que ha col·lidit contra una motocicleta aquest migdia a Amposta causant la mort de dos joves de 25 i 16 anys, respectivament. Segons informa el cos policial l'home, de 50 anys, nacionalitat espanyola i veí de Barcelona, conduïa sota els efectes de la cocaïna quan ha envaït el sentit contrari provocant l'accident mortal.Els Mossos d'Esquadra han procedit a la seva detenció com a presumpte autor de dos delictes d'homicidi imprudent. Els agents s'han desplaçat fins al lloc de l'accident, que ha tingut lloc als volts de les 14.36 hores a la carretera N-340 al seu pas pel terme municipal d'Amposta, per tal d'identificar el conductor de la furgoneta causant de l'accident. Aquest ha resultat il·lès, i els Mossos d'Esquadra li han realitzat la prova d’alcoholèmia i drogues. La de drogues ha donat positiu per consum de cocaïna, de manera que s'ha procedit a la seva detenció. El conductor passarà properament a disposició del jutjat d’instrucció en funcions de guàrdia d’Amposta.El conductor de la motocicleta, el jove de 25 anys, ha estat traslladat amb l'helicòpter medicalitzat del Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM) fins a l'hospital Joan XXIII de Tarragona. La menor, de 16 anys, ha estat traslladada fins a l'hospital Verge de la Cinta de Tortosa. En un primer moment els dos es trobaven en estat crític, i finalment, hores més tard, han mort.