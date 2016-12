Salven dos surfistes a la platja de la Marjal, a les Cases d'Alcanar

Els fets van passar aquests dimarts, quan els surfistes no aconseguien arribar a la riba a causa del temporal

EFE

Actualitzada 21/12/2016 a les 16:30

El temporal va atrapar ahir dimarts a la tarda dos surfistes a la platja de la Marjal de les Cases d'Alcanar, que van haver de ser rescatats.



Segons ha confirmat avui Salvament Marítim, els fets van ser notificats pel 112 Emergències a partir de les 16:18 hores, quan es va informar que els dos surfistes tenien serioses dificultats per arribar fins a la riba.



Immediatament després, es va mobilitzar l'embarcació de la Salvamar Achernar, amb base a Sant Carles de la Ràpita, i també van arribar a la zona la Policia Local d'Alcanar, Agents Rurals i Bombers de la Generalitat.



Davant les dificultats inicials per poder acostar l'embarcació i contactar amb els surfistes, es va mobilitzar l'helicòpter de salvament, però posteriorment va ser desmobilitzat, ja que un dels surfistes va poder arribar fins a l'embarcació i l'altre va arribar a la platja pels seus propis mitjans.



El surfista rescatat per la Salvamar va ser portat fins al port de Les Cases d'Alcanar a les 17:00 hores i, encara que amb un ensurt, tots dos van sortir il·lesos.