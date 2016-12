Deltebre prepara un decret d'emergència per destrosses del mar a la Marquesa

El temporal ha provocat nombrosos desperfectes en els punts més fràgils del Delta de l'Ebre, especialment a la platja de la Marquesa i Riumar

EFE

Actualitzada 21/12/2016 a les 15:49

L'Ajuntament de Deltebre prepara un decret d'emergència per fer front a les destrosses causats pel mar en el temporal de llevant que ha afectat els últims dies la costa catalana, segons informa avui el consistori.



El temporal ha provocat nombrosos desperfectes en els punts més fràgils del Delta de l'Ebre, especialment a la platja de la Marquesa i Riumar, a Deltebre.



Per això, l'Ajuntament de Deltebre ha comunicat a la direcció general de Costes i a la Generalitat la necessitat d'actuar per fer front a la situació, i està preparant un decret d'emergència per demanar que el Govern aporti una solució per intervenir de forma immediata.



«No ens quedarem impassibles, si no s'actua ho farà l'Ajuntament i posteriorment demanarem les responsabilitats que calguin», ha afirmat l'alcalde de Deltebre, Lluís Soler.



«Tenim un Delta fràgil i necessitem acció pública urgent», ha reclamat al tornar de la zona de la Marquesa, que ell mateix ha descrit: «Les proteccions que ahir van col·locar els propietaris del restaurant per impedir l'entrada de l'aigua, davant les previsions de llevant, no han servit, perquè l'edifici està totalment inundat, i el mar ha entrat en els arrossars i curta els accessos fins al punt que hem hagut d'entrar en tot terreny», ha explicat l'alcalde.