Medi Ambient defensa que la descontaminació del pantà de Flix encara no s'havia donat per acabada

Acuamed garanteix que acabarà la neteja dels llots tòxics amb totes les «garanties tècniques i ambientals»

Actualitzada 20/12/2016 a les 10:20

El Ministeri d'Agricultura i Pesca, Alimentació i Medi Ambient ha defensat que la societat estatal Acuamed, responsable de la descontaminació de l'embassament de Flix, «no havia donat per acabats» els treballs de neteja dels residus tòxics del pantà. Segons han apuntat fonts del Ministeri a l'ACN, «l'obra segueix en vigor». De fet, des del govern espanyol han assenyalat que quan es van produir les detencions i la investigació judicial del cas Acuamed es va adjudicar «amb urgència» un nou contracte per establir la direcció de l'obra i fer el seguiment mediambiental dels treballs pendents. Aquesta adjudicació es va fer al mes d'abril. Els primers informes tècnics dels nous responsables, el consell d'administració d'Acuamed va acordar, al juliol, van aconsellar fer un estudi del grau de descontaminació del pantà executada que va certificar que quedaven llots contaminats per extreure i faltava fer la neteja de l'aigua del recinte confinat. Tanmateix, el Ministeri ha negat la xifra de 100.000 metres cúbics -unes 150.000 tones- de residus tòxics pendents, anunciada pel conseller de Territori, Josep Rull, i ha assegurat que «no està suportada por cap dada tècnica».



Des del Ministeri de Medi Ambient han apuntat que es tracta d'una actuació «molt sensible» per les seves característiques i la seva magnitud però sobretot perquè pot estar inclosa en la investigació judicial del cas Acuamed. Tot i això, s'ha insistit que els treballs de neteja dels fangs contaminats «estan en curs».



Per reparar el daltabaix que va suposar la investigació per la presumpta corrupció a la cúpula de la societat estatal, durant els primers mesos de 2016 es va contractar nou personal per «adequar la finalització de l'obra» i s'han encarregat estudis i anàlisis per saber quin és l'estat en què es troba la descontaminació.



El primer estudi que s'hauria dut a terme, a petició dels nous responsables, s'ha encarregat a Tragsa i CIEMAT, «organismes independents». Segons els fonts del gabinet de Medi Ambient, les actuacions previstes en aquest informe per finalitzar els treballs de neteja a Flix s'han explicat a les administracions afectades. L'última reunió tècnica amb aquest propòsit s'hauria dut a terme aquest diumenge. En cap cas però, s'hauria informat a la Generalitat d'alguna «quantitat concreta» de llots pendents d'extreure's perquè no es coneixerà fins que acabin les anàlisi que Acuamed ha encarregat a un «laboratori oficial».



Des de la societat estatal reiteren el compromís per garantir una finalització de la descontaminació «amb totes les garanties tècniques, ambientals i de seguretat» i «en el menor temps possible» i que s'eliminaran uns 800.000 metres cúbics de llots -1,2 milions de tones de fans contaminat-.



El govern espanyol ha insistit que estan duent a terme «un esforç enorme» per «eradicar més d'un segle de vessaments tòxics al riu Ebre que ha deteriorat l'aigua que abasteix a 1 milió de persones i rega més de 50.000 hectàrees» i que suposa «la inversió més gran –més de 138 milions d'euros, sense compta l'IVA-» que s'ha fet a Espanya en uns treballs de descontaminació.