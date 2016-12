La fiscalia sol·licita fins a sis anys de presó per transportar un quilo d'heroïna a l'interior d'un vehicle

Actualitzada 20/12/2016 a les 17:06

Un home i una dona s’enfronten a penes de sis i cinc anys de presó, respectivament, després de ser enxampats transportant un quilo d’heroïna a l’interior d’un vehicle. Els fets es remunten al 19 d’octubre de 2010, quan agents de la Guàrdia Civil els van aturar al peatge de l’Aldea (Baix Ebre) de l’AP-7 en el marc d’un control antiterrorista. Segons el fiscal, els dos individus es van mostrar molt nerviosos en advertir la presència policial i, durant el registre del vehicle, els agents van localitzar un paquet d’heroïna amagat sota el seient del conductor. En concret, el paquet de droga pesava 996 grams, dels quals 169 corresponien a substància pura. Al mercat il·lícit, el valor de l'heroïna hagués pogut arribar als 35.000 euros.

La fiscalia sosté que els processats tenien la intenció de distribuir l’heroïna a terceres persones. Durant el registre del vehicle, que era propietat de l’home, els agents de la Guàrdia Civil també van intervenir dues navalles, diversos telèfons mòbils i 500 euros en efectiu.Segons el ministeri públic, els fets constitueixen un delicte contra la salut pública en substàncies que ocasionen un dany greu per a la salut. Per aquest motiu, sol·licita sis anys de presó per a l’home amb l’agreujant de reincidència i una pena de cinc anys per a la dona. Es dóna el cas que l’home tenia antecedents i anteriorment l’havien condemnat a quatre anys de presó per un delicte contra la salut pública. La fiscalia també sol·licita una multa de gairebé 105.000 euros. El judici se celebrarà el 17 de gener a l’Audiència de Tarragona.