El Govern exigeix a Acuamed que finalitzi amb garanties i rapidesa la descontaminació del pantà de Flix

El delegat de l'executiu català a les Terres de l'Ebre ratifica que la qualitat de l'aigua més avall de l'embassament segueix sent correcta

Actualitzada 20/12/2016 a les 15:37

El Govern ha exigit de nou al Ministeri d'Agricultura i Pesca, Alimentació i Medi Ambient que concreti els motius pels quals havia donat gairebé per acabada la descontaminació de l'embassament de Flix (Ribera d'Ebre) quan encara queden, almenys, un 12% dels llots tòxics per extreure. El delegat del Govern a les Terres de l'Ebre, Xavier Pallarès, ha reclamat que les obres es reprenguin immediatament al pantà i que s'acabin amb celeritat. «Serem totalment inflexibles i hi haurà un seguiment absolut per part del Govern i l'Ajuntament de Flix», ha dit Pallarès. El delegat ebrenc ha assenyalat que és una «contradicció» que el Ministeri defensi que l'obra no s'havia donat per acabada i que en segueix en vigor el contracte, quan, fins i tot, s'havia retirat la draga. Tanmateix, Pallarès no dubta de la voluntat del govern espanyol per acabar els treballs de neteja dels residus contaminats i del compromís d'assumir-ne l'elevat cost. També ha reiterat que aigües avall del pantà, la qualitat de l'aigua és «correcta i bona».



El delegat del Govern a les Terres de l'Ebre, Xavier Pallarès, ha criticat que encara no hi hagi hagut una explicació clara i detallada per part del Ministeri de Medi Ambient sobre la situació del projecte de descontaminació del pantà de Flix. El passat divendres el conseller de Territori i Sostenibilitat, Josep Rull, va parlar amb la ministra Isabel Garcia Tejerina però el Govern vol més informació.



Des que va esclatar l'escàndol per la presumpta corrupció a la cúpula de la societat estatal Acuamed, adjudicatària de la descontaminació a l'embassament de Flix, les reunions periòdiques de seguiment que es feien entre el Departament de Territori, l'Ajuntament de Flix i el govern espanyol van quedar aturades i la informació sobre l'estat dels treballs ha arribat a comptagotes. El Govern donava per assumit que les obres d'extracció dels llots tòxics havien acabat fins que alguns experts van alertar que el projecte no s'havia completat. «Exigim que es netegi tot. És el compromís al qual es va arribar», ha insistit Pallarès.



El Govern manté que, segons les seves informacions, queden pendents 100.000 metres cúbics -150.000 tones- de fang per extreure. «Sabrem la quantitat exacta quan acabin la feina», ha apuntat Pallarès. El delegat ha destacat que quan es donin per finalitzats els treballs de neteja, la Generalitat i l'Ajuntament de Flix «certificaran» que s'hagi fet correctament, segurament a través de la comissió d'experts independents que està a punt d'establir-se.