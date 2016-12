La magistrada desestima el contenciós administratiu que va presentar l'adjudicatària del servei Fundació Privada Terra Alta Segle XXI

Actualitzada 19/12/2016 a les 19:13

La magistrada del Jutjat Contenciós Administratiu número 2 de Tarragona ha desestimat, en la seva totalitat, el recurs contenciós administratiu que va presentar la Fundació Privada Terra Alta Segle XXI de Batea, a la Terra Alta, contra els decrets d'alcaldia amb els quals se'n va cessar l'activitat de rehabilitació que havia començat a prestar al seu centre a finals de 2013 -després de guanyar un concurs públic del Departament de Salut-. El consistori va obrir un expedient sancionador a la fundació per operar amb llicències inadequades d'activitat i per incompliment de les condicions de l'adjudicació.



Segons ha comunicat l'Ajuntament de Batea, aquest dilluns, la sentència ratifica que la nova activitat de Terra Alta Segle XXI «no estava inclosa en la llicència que tenia la Fundació» i que el consistori va actuar «d'acord a dret». L'Ajuntament de Batea considera que la sentència «confirma totes les resolucions d'Alcaldia que va recórrer en el seu moment la Fundació Privada Terra Alta Segle XXI» i el compliment «de la llei, amb honradesa», per part de l'Ajuntament.



El consistori veu en la sentència un aclariment dels fets que van generar una gran polèmica i que va deixar sense servei durant uns dies als ciutadans de la comarca així com un desplaçament temporal del servei de rehabilitació a Gandesa. Des de l'Ajuntament insisteixen que «els fets amagaven interessos i finalitats polítiques del tot reprovables» i reclamen «responsabilitats polítiques». L'Ajuntament de Batea ha exigit, sentència en mà, «el retorn a la legalitat i a la defensa de l'interès públic».



La Fundació Privada Terra Alta Segle XXI va presentar aquest recurs contenciós el 23 de gener de 2014. Al juny del mateix any, la magistrada que ha resolt el contenciós no va acceptar aixecar la suspensió de l'activitat de rehabilitació com a mesura cautelar.