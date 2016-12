L'Ajuntament i la Generalitat preveuen constituir la comissió d'experts independents aquesta setmana

Actualitzada 19/12/2016 a les 16:05

L'Ajuntament de Flix (Ribera d'Ebre) ha tornat a demanar, aquest dilluns, una reunió urgent amb la directora general de l'Aigua, Liana Sandra Ardiles, i el secretari d'estat de Medi Ambient, Pablo Saavedra, per abordar la situació del projecte de descontaminació dels llots tòxics del pantà de Flix . El consistori ja va fer aquesta petició el passat divendres quan el conseller de Territori i Sostenibilitat, Josep Rull, va revelar que queden, al menys, 100.000 metres cúbics –unes 150.000 tones- de residus tòxics per extreure al fons de l'embassament de Flix, un 12% del total de llots que s'havien d'extreure i tractar.Des del Ministeri de Medi Ambient han emplaçat l'Ajuntament de Flix a mantenir aquesta reunió després de les festes nadalenques però sense concretar quina podria ser la data. Per altra banda, el consistori i el Departament estan tancant la composició de la comissió d'experts independents perquè es pugui donar a conèixer aquesta mateixa setmana.