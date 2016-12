Sanció de 6.000 euros a Renfe pel retard d'un tren de l'R16 per l'absència de maquinista

La Generalitat expedienta l'operador per l’incident del passat 1 de novembre, quan l’últim tren de la línia entre Tortosa i Barcelona va sortir amb 1 hora i mitja de retard

Redacció

Actualitzada 16/12/2016 a les 12:51

El Departament de Territori i Sostenibilitat expedientarà a Renfe amb 6.000 euros per l’incident que va succeir el passat 1 de novembre, quan un tren de la R16 que anava de Tortosa cap a Barcelona va sortir amb una hora i mitja de retard per l’absència de maquinista.



La Generalitat va obrir un expedient informatiu per tal d’esbrinar les causes de l’incident, en el qual hi consta que Renfe va incomplir les condicions de prestació de servei. Per això la institució esta iniciant un procediment sancionador contra l’operador per un import de 6.000 euros. El conseller Josep Rull va qualificar l’incident de «greu i inaudit», per la qual cosa ja va avançar poc després de conèixer els fets que mereixia una «sanció exemplar».



L’expedient qualifica l'incident d’infracció greu, ja que s’han constatat deficiències en la planificació de les operacions que van perjudicar als usuaris.

Concretament el que va impedir que el tren sortís a l’hora prevista –les 20.57h- va ser un error en l’assignació del maquinista.



D’acord amb el règim sancionador previst en la Llei ferroviària catalana, Renfe té un període de 15 dies per aportar les al·legacions que consideri abans que la Generalitat resolgui l’expedient.