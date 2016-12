Renfe titlla de «desproporcionada» la sanció de 6.000 euros i presentarà al·legacions

La companyia argumenta que va reaccionar amb celeritat després de l’absència del maquinista

La companyia Renfe ha qualificat l’expedient de 6.000 euros pel retard de 90 minuts en la sortida d’un tren de l’R16 el passat 1 de novembre de «desproporcionada» i ha anunciat que presentarà al·legacions. El comboi afectat era el darrer del dia entre Tortosa i Barcelona, però no va poder sortir a l’hora perquè el maquinista assignat estava de baixa i es va haver de traslladar el seu substitut de Tarragona a Tortosa per fer-se càrrec del tren. Segons han argumentat fonts de Renfe, la companyia va reaccionar «tant ràpid com va ser possible» davant d’aquest imprevist traslladant un segon maquinista fins al punt de sortida del tren. A partir d’ara, Renfe té 15 dies per presentar les al·legacions.



Aquest divendres, el Departament de Territori i Sostenibilitat ha anunciat aquest expedient sancionador pel que considera un incident «greu i inaudit» i ha recordat que la línia acumula nombroses incidències quan el servei, afegeix, hauria de ser «impecable».