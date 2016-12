L'empresa pública Acuamed va mentir sobre la descontaminació del pantà de Flix

Fa un any va assegurar que la neteja havia finalitzat, però a dia d'avui encara hi ha 150 tones de fang contaminat

Actualitzada 16/12/2016 a les 16:59

L'empresa pública Aguas de las Cuencas Mediterráneas S.A, és a dir, Acuamed, no va acabar els treballs de descontaminació del pantà de Flix, segons informa TV3, després d'haver anunciat la finalització de la neteja fa un any. Per ara quedarien encara 150 tones de fang contaminat que Acuamed hauria deixat i que «no es podran retirar immediatament perquè l'empresa ja havia començat a desmantellar l'operatiu». Aquesta quantitat, segons les xifres oficials aportades per l'Estat sobre el procés de descontaminació, és un 12% del total de llots que s'havien d'extreure i tractar. Per tal de poder procedir a la descontaminació de la part restant s'haurà de tornar a muntar la planta de tractament.Les tasques de descontaminació del fang contaminant produït per l'empresa Ercros van iniciar-se l'any 2013. Més de dos anys després els treballs «van finalitzar» segons Acuamed. Però al territori, tal com s'ha fet públic aquest divendres, «ja es sospitava que la feina no era correcta».El conseller de Territori i Sostenibilitat, Josep Rull, ha retret al govern espanyol que hagi deixat aquests residus tòxics sense extreure al fons de l'embassament. Rull assegura haver tingut coneixement d'aquestes dades arran d'una reunió de la comissió tècnica per abordar la finalització pendent del projecte amb representants de la Generalitat i el govern espanyol, i ha qualificat l'escenari de «greu incompliment» i situació «inaudita». Tant la Generalitat com l'Ajuntament de Flix han anunciat que reclamaran al govern espanyol que actuï per retirar els llots tòxics restants de forma immediata.Aquesta, però, no és la primera polèmica que envolta l'empresa, principal instrument del Ministeri d'Agricultura, Alimentació i Medi Ambient pel desenvolupament del Programa d'Actuacions a les conques mediterrànies i l'activitat de la qual està relacionada amb la contractació, construcció, adquisició i explotació de tota classe d'obres hidràuliques a l'estat. Acuamed està sent investigada per un cas de corrupció d'adjudicació fraudulenta de contractes públics inflats per obres hídràuliques i mediambientals entre el 2007 i el 2014. A més, el passat mes de juny va sortir a la llum que l'empresa tenia intenció de contaminar el riu Ebre per tal d'estalviar les despeses de depuració a l'empresa contractista FCC.Després d'aquestes filtracions a l'estiu, es va dur a terme una investigació per tal de comprovar l'estat del fons del pantà. Es va descobrir que la contaminació seguia allà, tot i que es manté a l'interior del tancat que es va instal·lar per dur a terme la descontaminació, de manera que aquest fang no afecta la resta de pantà i de riu Ebre.