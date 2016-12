Sis detinguts per tràfic de drogues i cultiu de marihuana a domicilis d'Amposta

Una de les dones investigades en l'operació havia estat detinguda dos cops més per fets similars al llarg de l'últim any

Els Mossos d'Esquadra han detingut sis persones en una operació contra un punt de venda de droga que tenia com a base dos domicilis d'Amposta. Cinc de les detencions es van produir arran de l'escorcoll d'un habitatge del carrer Europa, que els agents portaven vigilant durant un temps després de rebre informacions que apuntaven que des d'allà es distribuïen substàncies estupefaents.



Addicionalment, els investigadors van constatar que l'activitat s'estenia a un segon domicili del carrer Agustina d'Aragó de la mateixa ciutat, on residia la sisena detinguda, i des d'on es distribuirien les drogues al primer domicili.



Les actuacions es van tancar aquest dimecres amb entrades policials als dos domicilis investigats, on els agents van intervenir quinze dosis de cocaïna, nou d'heroïna, una plantació amb 127 plantes de marihuana, 1.210 euros en efectius, així com bàscules de precisió i estris per preparar les dosis, diverses joies i dos automòbils.



Els detinguts són tres dones i tres homes d'edats compreses entre els 35 i 54 anys, de nacionalitat espanyola i veïns d'Amposta. Una de les dones, precisament, ja havia estat detinguda dues vegades més per fets delictius similars durant l'últim any. Tots sis passaran a disposició judicial les pròximes hores.