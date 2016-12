Un any i mig de presó per vendre armes de la Guerra Civil a Internet

Un veí d’Ascó oferia nou projectils d’artilleria i tres bombes de mà per 150 euros

Un veí d’Ascó, de la Ribera d’Ebre, ha acceptat un any i mig de presó per intentar vendre diverses armes de la Guerra Civil mitjançant un portal web de compravenda d’objectes de segona mà. Els fets es remunten a l’abril del 2014, quan l’individu va publicar un anunci a la pàgina ‘milanuncios.com’ oferint nou projectils d’artilleria i tres bombes de mà -considerades armes de guerra- a canvi de 150 euros.



Inicialment, la fiscalia sol·licitava una pena de vuit anys de presó per un delicte de tinença, tràfic i dipòsit d’armes de guerra, però en el judici celebrat el 25 de novembre a l’Audiència de Tarragona les parts van arribar a un acord de conformitat. En la sentència, el tribunal admet que Abdelali G., de nacionalitat marroquina i sense antecedents penals, desconeixia el caràcter il·lícit de la seva conducta, però li recrimina que aquest desconeixement «l’hagués pogut vèncer amb una mínima diligència».



Arran de la publicació de l’anunci a la xarxa, agents de la Unitat d’Investigació de l’ABP de la Terra Alta dels Mossos d’Esquadra es van posar en contacte amb l’home simulant ser uns compradors interessats en l’oferta. L’individu els va explicar que era d’Ascó i que l’armament estava carregat, per la qual cosa la policia va sol·licitar al jutjat de Gandesa que autoritzés l’entrada i registre de la masia on vivia. L’habitatge, ubicat a la partida Sant Joan d’aquest municipi, pertanyia a un conegut de l’home, el qual desconeixia l’existència dels artefactes.



Durant el registre, els Mossos d’Esquadra van localitzar un total de dotze artefactes carregats d’explosiu encara actiu. Els agents van trobar tres projectils d’artilleria de 65 mm, un de 75 i un de 105 mm, així com tres granades de mà -una de tipus pinya i dues del model universal-. Segons el Reglament d’Armes vigent, tots aquests artefactes estan considerats com una «arma de guerra», per la qual cosa se’n prohibeix l’adquisició, tinença i usos particulars.