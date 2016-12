Tres ferits en un accident amb dos vehicles implicats a Amposta

La topada entre l'autocaravana i un turisme s'ha produït a la C-12 al seu pas per Amposta.

Els fets han succeït aquest dimarts a les 7.38h del matí

Redacció

Actualitzada 13/12/2016 a les 09:20

Tres persones han resultat ferides menys greu en un accident de trànsit aquest dimarts al quilòmetre 5,5 de la C-12 al seu pas per Amposta. L'accident s'ha produït a les 7.38h del matí, quan una autocaravana i un turisme han xocat. Les tres persones ferides -dues dones de 48 i 51 anys i un home de 45- han estat traslladats en estat menys greu a l'Hospital Comarcal d'Amposta.



Fins al lloc dels fets s'hi han traslladat tres ambulàncies del SEM, els Mossos d'Esquadra i quatre dotacions dels Bombers. La via s'ha tallat en ambdós sentits durant prop de mitja hora. En aquests moments hi ha habilitat un pas alternatiu.