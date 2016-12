Una ferida lleu en col·lidir quatre vehicles a Masdenverge

La dona ha estat traslladada a l'hospital Verge de la Cinta de Tortosa

Redacció

Actualitzada 12/12/2016 a les 20:42

Una dona ha resultat ferida lleu en un accident múltiple a Masdenverge, al Montsià. Tres turismes i una furgoneta s'han vist implicats en el xoc mentre circulaven per la T-344 al terme municipal de la població. Segons informa el Servei Català de Trànsit, els vehicles han col·lidit per encalç al quilòmetre cinc de la via quan faltaven uns deu minuts per dos quarts de set de la tarda.



El Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM) ha traslladat la ferida que, segons informa, ha patit una fuetada cervical, fins a l'hospital Verge de la Cinta de Tortosa.