Tallada la TV-3317 a Freginals per la pèrdua del carregament d'olives d'un camió

Hi ha fins a dos quilòmetres de retencions

Redacció

Actualitzada 09/12/2016 a les 20:04

La circulació per la carretera TV-3317 al seu pas per Freginals, al Montsià, s'ha vist afectada aquest divendres al vespre quan un camió ha perdut el carregament d'olives que transportava. L'incident ha obligat a tallar la via en ambdós sentits per tal que els efectius retiressin la càrrega de la calçada.



Segons informa el Servei Català de Trànsit, s'han creat retencions de fins a dos quilòmetres de llargada. Els fets han tingut lloc al voltant de dos quarts de vuit del vespre.