Incendi d'un braser en un pis de Tortosa

El foc i el fum no han causat ferits

Redacció

Actualitzada 09/12/2016 a les 14:16

Un braser s'ha incendiat en un pis de Tortosa aquest divendres, dia 9 de desembre, a mig matí. Tres dotacions dels Bombers de la Generalitat s'han desplaçat fins a l'habitatge, un quart pis del bloc 157 de l'avinguda de la Generalitat de la capital del Baix Ebre, per tal de controlar l'incendi, que ha tingut lloc al voltant de les 12 del migdia.



Segons informa el cos de Bombers, l'incendi no ha estat greu i les flames no han cremat tot el pis. Aquest, però, sí que ha s'ha vist afectat pel fum generat pel foc del braser. Tampoc hi ha hagut persones ferides, i els Bombers han estat treballant «poca estona» per controlar l'incendi. Els veïns del bloc han pogut accedir als seus habitatges un cop la situació ha estat controlada.