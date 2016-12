Habiliten el primer parc d'esbarjo municipal per a gossos

El parc caní està situat a la vora del barranc de l'Aiguassera i té més de 6.000 metres quadrats

Actualitzada 09/12/2016 a les 18:22

La regidoria de Medi Ambient de l'Ajuntament de Sant Carles de la Ràpita ha habilitat un parc d'esbarjo per a gossos de més de 6.000 metres quadrats.



Està ubicat a la vora del barranc de l'Aiguassera, en direcció a la Torre dels Moros. Per la seva extensió, és el primer parc caní al municipi que permet deixar lliures els animals per tal que puguin córrer en una zona extensa i delimitada per tanques. A la Ràpita ja hi dos pipican petits on portar-hi els gossos a defecar.



Amb el nou parc, el consistori veu resolta la demanda dels propietaris d'animals de poder disposar d'un lloc d'esgambi on en els gossos puguin córrer amb seguretat. L'espai estarà regit per les mateixes normes de l'ordenança de tinença d'animals domèstics, és a dir, els propietaris han de recollir els excrements i dipositar-los a les papereres disponibles.



L'Ajuntament de Sant Carles de la Ràpita té previst continuar dotant la població d'aquest tipus d'equipaments i l'any vinent preveu obrir-ne un de nou.