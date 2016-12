El Banc d'Aliments de Tortosa demana llet per compensar la davallada del Gran Recapte

Les aportacions es bescanviaran per participacions al Tió Solidari de l'Associació de Comerciants del Nucli Antic de Tortosa

El Banc d'Aliments de les Terres de l'Ebre ha engegat una campanya, aquest divendres, per recollir llet per a les famílies més necessitades. «Aquests dies en què tothom celebra sopars amb companys de feina, familiars o amics, s'ha de pensar que hi ha gent que no pot sopar», ha recordat Oscar Ologaray, coordinador de la delegació ebrenca. Les aportacions es poden fer a l'entrada de la pista de gel que està instal·lada a la plaça d'Espanya de Tortosa, davant de l'Ajuntament, i es bescanviaran per participacions al Tió Solidari que celebrarà, el 23 de desembre, l'Associació de Comerciants del Nucli Antic de Tortosa. Des del Banc d'Aliments es justifica que hi hagi una nova campanya solidària tan propera al Gran Recapte justament perquè la pluja va fer que els dies 25 i 26 de novembre les donacions a Tortosa es van reduir un 20%. La recollida es fa de llet perquè és un aliment bàsic que les entitats socials, moltes vegades, han d'acabar comprant i, en definitiva, «perquè la gent necessita menjar cada dia».



La recollida de llet s'ha impulsat per «compensar el desequilibri» que es va produir en la última campanya del Gran Recapte, els dies 25 i 26 de novembre. «Recollint llet ajudem a les persones amb més necessitats a tenir una alimentació digna», ha reclamat Oscar Ologaray. «Molta gent pot pensar que fem campanyes repetitives i que el Banc d'Aliments sempre està demanat però la gent necessita menjar cada dia», ha insistit el coordinador de la delegació ebrenca del Banc del Aliments.



En aquesta nova campanya es demana llet perquè és un dels aliments bàsics que més es consumeixen, sobretot els nens, i que les entitats socials, de vegades, han de comprar per poder abastir tots els seus beneficiaris. Excepte llet infantil, que ja està coberta amb ajudes de la UE, es demana qualsevol tipus de llet, de procedència animal o vegetal. La llet anirà a les entitats de Tortosa que més ho necessitem sobretot Càritas i Creu Roja.



Joan Iniesta, president de l'associació de Comerciants del Nucli Antic de Tortosa, ha explicat que es recupera la vessant solidària de la festa del Tió i, per aquest motiu, tot allò que s'aportarà al tió, més enllà del recapte de la llet, també anirà a famílies amb necessitats. A canvi de la llet o altres donatius, es rebran participacions per fer cagar el tió i gaudir de l'espectacle, que es farà el matí del 23 de desembre a la plaça de la Cinta. «Al fer el donatiu es dóna un passi per cagar el tió. Fem un bescanvi, que els xiquets aprenguin que per rebre un regal han de poder ajudar algú necessitat», ha apuntat Iniesta.