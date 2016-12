La persona ha patit una lesió al turmell

Actualitzada 08/12/2016 a les 19:12

Rescat excursionista amb lesió al turmell prop de la Foradada (Serra del Montsià) Hi van 2 #bomberscat parc Amposta i #GRAE amb #helicòpter — Bombers (@bomberscat) 8 de desembre de 2016

Un helicòpter ha executat una operació de rescat d'un excursionista que ha patit un accident prop del cim de la Foradada, a la Serra del Montsià. Segons informa Bombers, la persona tindria una lesió al turmell i no hauria resultat ferida de gravetat. Tot i això, ha estat necessari rescatar-la amb helicòpter per la dificultat d'accés a la zona.L'excursionista s'ha traslladat fins a l'hospital de Sant Joan de Reus. Al rescat hi han participat dues dotacions de Bombers del parc d'Amposta i el Grup de Recolzament d'Actuacions Especials (GRAE). Els fets han tingut lloc a les 2 i 10 de la tarda d'aquest dijous.