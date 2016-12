Un error de transcripció és l'origen de la denominació 'de Brai' del municipi terraltí del Pinell

Un estudi de la Universitat de Lleida confirma que la proposta en la reforma de 1916 era 'Pinell de Broi' per una finca on hi brolla una gran font

Actualitzada 08/12/2016 a les 10:57

Les sospites que la denominació 'de Brai' que va rebre el Pinell, a la Terra Alta, l'any 1916, era una errada han quedat confirmades amb un estudi del departament de Geografia i Sociologia de la Universitat de Lleida. Un error de transcripció de 'de Broy' a de 'Bray', i el fet que mai cap administració ni particular va al·legar ni protestar contra la pífia, ha determinat que, cent anys després, el Pinell mantingui un nom equivocat.



Durant la reforma de la Real Sociedad Geogràfica es va proposar dir-li 'Pinell del Río' o 'Pinell de Ebro' però un representant del partit judicial de Gandesa va establir que es diria 'Pinell de Broy', en referència a una gran partida d'on "brolla" l'aigua que abastia la font de la plaça municipal i que estava relacionada a una estirp feudal amb aquest nom. L'estudi que confirma l'error de transcripció es va presentar el passat divendres als veïns del Pinell de Brai. En un annex, els responsables de l'informe animen el consistori a remeiar l'equivocació. L'Ajuntament, de moment, vol mantenir obert el debat però no planteja una consulta per determinar què fer.