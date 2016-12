Lluís Soler, alcalde de Deltebre: «Avui és un dia ideal per treballar»

L'Ajuntament és obert pels regidors d'aquest municipi ebrenc, l'únic de Catalunya, junt amb Vic, amb causa oberta a l'Audiència Nacional

ACN

Actualitzada 06/12/2016 a les 14:05

«És un dia molt tranquil per treballar». L'alcalde de Deltebre, Lluís Soler, i la resta de l'equip de govern convergent s'han reunit aquest dimarts per avançar el pressupost del 2017, que han d'aprovar la setmana vinent. Govern i gairebé l'oposició en bloc han decidit obrir portes aquest 6 de desembre -sense, però, funcionaris. Dels cinc grups municipals que hi ha en aquest municipi ebrenc, quatre han volgut treballar en el dia festiu de la Constitució. Així, gairebé tots els regidors, 16 dels 17 al consistori -excepte un del PP- han donat suport a l'acció proposada per l'ANC. Durant tot el matí l'activitat d'atenció al públic ha estat mínima i sense incidències. Tan sols una turista s'ha acostat per preguntar per l'oficina de turisme. A l'Ajuntament també s'ha muntat una taula rodona per parlar del procés. Deltebre, al Baix Ebre, és, junt amb Vic, l'únic de Catalunya amb una causa oberta a l'Audiència Nacional.



Són els dos únics municipis catalans que tenen el procediment judicial obert pel jutjat 2 de l'Audiència Nacional per haver donat suport a la declaració independentista aprovada pel Parlament de Catalunya el 9-N. L'alcalde ha recordat que «la resta s'han arxivat tots; ens hem personat com a Ajuntament i com a l'alcalde, però no ho han acceptat, i ara ho hauré de fer a títol personal a veure si així podem saber l'abast d'aquest expedient judicial obert». «No tenim por de res i estem pel dret a decidir i la consecució de l'estat català», ha afegit Soler.



La causa oberta ha estat un dels motius pels quals aquest municipi, el més extens del delta de l'Ebre, adherit a l'AMI, no s'ho ha pensat dos cops en sumar-se a l'obertura simbòlica del consistori proposada per l'ANC local. Però el govern ha aprofitat per fer feina. Mentre els vuit regidors convergents s'han tancat en junta de govern per avançar els comptes de l'any que ve, vuit de l'oposició s'han quedat al vestíbul, en torns, per atendre qualsevol ciutadà, si bé la jornada ha estat molt tranquil·la. D'altra banda, no hi ha hagut cap funcionari treballant.



No és el primer cop que aquest govern aprofita un festiu per treballar i avançar qüestions municipals. Però el fet que fos el 6-D, s'ho han pres «amb més ganes», ha reconegut l'alcalde. «La Constitució no ens fa emocionar, sinó tot al contrari; i d'aquí la gran majoria som joves i no la vam votar; no ens la sentim pròpia, i això fa que el 6-D sigui un dia més», ha afegit. Dins l'Ajuntament també s'ha muntat una taula rodona, liderada per l'ANC, en la qual s'ha llegit el manifest de l'AMI i s'ha parlat del referèndum, del procés i la judicialització de la política.