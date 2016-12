El SEM obre expedient informatiu a l'empresa adjudicatària del servei de transport sanitari a les Terres de l'Ebre

Hi ha indicis que la UTE Egara no hauria portat els vehicles a passar la corresponent ITV, però no es descarta que es podria tractar d'un error administratiu

ACN

Actualitzada 06/12/2016 a les 18:09

El Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM) ha obert expedient informatiu a la UTE Egara, empresa adjudicatària del servei de transport sanitari urgent a Terres de l'Ebre, per la sospita que aquesta no hauria portat la seva flota de vehicles a passar la corresponent Inspecció Tècnica de Vehicles (ITV). Segons s'informa en un comunicat, la citada empresa disposa ara de tres dies hàbils per aportar tota la informació requerida pel SEM el qual, si es confirmés aquest indici, iniciaria el procés sancionador corresponent. Tanmateix, no es descarta que, tot plegat, es podria tractar d'un error administratiu.