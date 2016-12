Denunciat un caçador per matar dos cabres salvatges durant una batuda de senglars a Ulldecona

Els agents rurals l'acusen d'una infracció greu de la Llei de caça i comissen el rifle

Actualitzada 05/12/2016 a les 17:02

Els Agents Rurals, amb la col·laboració dels Mossos d'Esquadra, han denunciat un caçador per matar dos exemplars de cabra salvatge durant una batuda de senglars a la zona de Les Ventalles a Ulldecona (Montsià), el passat dissabte a migdia. L'alerta la va donar una patrulla dels Mossos d'Esquadra que va avisar el Cos d'Agents Rurals. Els dos exemplars de cabra salvatge, una espècie regulada i que només es pot caçar en Àrees Privades de Caça (APC) autoritzades amb permís personal, eren un mascle de cinc anys i una femella. Els agents rurals van comprovar que la caça de cabra no estava autoritzada i van denunciar un dels components de la colla de caçadors que participaven en la batuda de senglar per una infracció greu de la Llei de Caça. Els agents rurals també van comissar el rifle del caçador.