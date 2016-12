Protecció Civil recomana molta precaució als espigons i respectar els tancaments de passeigs i passarel·les

Actualitzada 04/12/2016 a les 17:03

La Direcció General de Protecció Civil (DGPC) ha posat en fase de prealerta el Procicat davant la previsió d’onades que poden superar els 2,5 metres (maregassa) aquest dilluns a l’Empordà i a les Terres de l’Ebre. Segons el Servei Meteorològic de Catalunya (SMC), l’entrada de vent de llevant\/gregal farà que la mala mar sigui general a la costa catalana i especialment a les comarques de l’Alt Empordà, Baix Empordà, Baix Ebre i Montsià.



Paral·lelament, hi haurà mar de fons de l’est. Protecció Civil demana molta precaució als espigons i respectar el tancament de passeigs marítims i passarel·les. D’altra banda, els ruixats d’aquest diumenge han estat especialment intensos en punts de l’Empordà i de l’Ebre amb registres que han superat els 30 litres per metre quadrat en poblacions com Calella de Palafrugell (Baix Empordà) i Mas de Barberans (Montsià), o s’han apropat als 20 litres en d’altres com Palamós, Torroella de Montgrí i l’Aldea.