Protecció Civil i l'Ajuntament reparteixen polseres identificatives

Durant la Fira Amposta es repartiran braçalets amb les dades dels infants per si es perden

Redacció

Actualitzada 03/12/2016 a les 13:32

L’Ajuntament d’Amposta i Protecció Civil de la Generalitat, mitjançant l’Associació de Voluntaris de Protecció Civil, han iniciat una campanya dedicada nens i nenes que assisteixin a la Fira Amposta 2016. Al llarg del cap de setmana i, fins al dia 6 de desembre, aquest esdeveniment acollirà un gran nombre de visitants i es vol evitar que els més menuts es perdin.



Per a això, els voluntaris de Protecció Civil reparteixen polseres identificatives entre els infants assistents. Es tracta d’uns braçalets taronges en el que es pot escriure, amb un retolador permanent el nom i cognoms de l’infant i els telèfons de contacte dels seus pares, per tal que així es pugui localitzar ràpidament la família en cas que el seu fill o filla es perdi.



Aquesta iniciativa de Protecció Civil ja s’ha realitzat en altres esdeveniments en els que es poden produir grans aglomeracions de gent i que, per tant, podria resultar senzill que un infant es perdés. En el que va d’any, Protecció Civil ha repartit unes 200.000 polseres entre ajuntaments i voluntaris.